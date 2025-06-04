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В России предложили изменить правила пересдачи для нарушителей ЕГЭ
По мнению Кошелева, такие учащиеся должны иметь возможность пересдать экзамен в текущем году, а не ждать следующего. Он также отметил, что пересдачу следует назначать через месяц или два после основного периода экзаменов, пока знания выпускников еще свежи. Депутат подчеркнул, что комиссия удаляет учеников за наличие любого гаджета, будь то телефон, фитнес-браслет, электронные часы или беспроводной наушник. При этом наблюдателям не нужно доказывать, что устройство использовалось для списывания.

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил изменить правила пересдачи ЕГЭ для выпускников, которых удалили с экзаменов за нарушения. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, такие учащиеся должны иметь возможность пересдать экзамен в текущем году, а не ждать следующего.

«Сейчас, согласно правилам, пересдать экзамен можно только через год. За это время жизнь человека может сильно измениться. Считаю, что нынешний регламент слишком суров. У таких выпускников должна быть возможность пересдать ЕГЭ в этом же году», — сказал собеседник издания.

Он также отметил, что пересдачу следует назначать через месяц или два после основного периода экзаменов, пока знания выпускников еще свежи.

Кошелев подчеркнул, что комиссия удаляет учеников за наличие любого гаджета, будь то телефон, фитнес-браслет, электронные часы или беспроводной наушник. При этом наблюдателям не нужно доказывать, что устройство использовалось для списывания.

Депутат назвал это несправедливым, так как период сдачи ЕГЭ связан с большим стрессом.

«Ученик может случайно принести на экзамен не только часы, но и что-то другое, например, кошку», — добавил спикер.