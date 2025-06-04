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В России подорожает красная икра
В первый день лососевой путины, начавшейся на Камчатке 1 июня, цены на свежую икру нерки составили 9-9,5 тысяч рублей за килограмм, что на две тысячи дороже, чем в первый месяц лета 2024 года. По оценке эксперта, если нынешняя динамика цен сохранится, то к зиме стоимость красной икры в регионах потребления может достигнуть 15 тысяч рублей за килограмм.

В России подорожает красная икра. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.

По его словам, в первый день лососевой путины, начавшейся на Камчатке 1 июня, цены на свежую икру нерки составили 9-9,5 тысяч рублей за килограмм, что на две тысячи дороже, чем в первый месяц лета 2024 года.

По оценке Савельева, если нынешняя динамика цен сохранится, то к зиме стоимость красной икры в регионах потребления может достигнуть 15 тысяч рублей за килограмм.

Также эксперт сообщил о росте цен на дальневосточного лосося. Чавычу сейчас продают по 1800 рублей за кг — это на 300 дороже прошлогоднего уровня. Нерка подорожала до 800 рублей, кета — до 600 за кг.