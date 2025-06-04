В полиции сообщили подробности об организации нарколаборатории в Шацком районе

Отмечается, что нарколабораторию в частном доме в селе Польное Ялтуново Шацкого района организовали 28-летний житель Москвы и 30-летний житель Подмосковья. Мужчин задержали в момент погрузки товара в машину. В арендованном автомобиле оперативники обнаружили пакет с 678 граммами мефедрона. В ходе обследования дома были изъяты несколько емкостей с этим же наркотиком общей массой 4,5 килограмма, 92 канистры с жидкостью общим объемом 1148 литров, 18 стеклянных колб, 16 цилиндрических емкостей, 4 электрические мешалки, электронные весы, вакууматор, 3 противогаза и другие предметы, предназначенные для наркопроизводства.

В полиции сообщили подробности об организации нарколаборатории в Шацком районе. Об этом сообщает региональное УМВД.

Отмечается, что нарколабораторию в частном доме в селе Польное Ялтуново Шацкого района организовали 28-летний житель Москвы и 30-летний житель Подмосковья. Мужчин задержали в момент погрузки товара в машину.

В арендованном автомобиле оперативники обнаружили пакет с 678 граммами мефедрона. В ходе обследования дома были изъяты несколько емкостей с этим же наркотиком общей массой 4,5 килограмма, 92 канистры с жидкостью общим объемом 1148 литров, 18 стеклянных колб, 16 цилиндрических емкостей, 4 электрические мешалки, электронные весы, вакууматор, 3 противогаза и другие предметы, предназначенные для наркопроизводства.

Согласно исследованию, в изъятых жидкостях в сухом остатке содержались 7 264 грамма мефедрона и 897 граммов амфетамина.

Помимо этого, полицейские нашли координаты тайника, куда сообщники недавно поместили готовую партию «синтетики» для передачи покупателям. В ходе поиска на участке местности в селе Токарево Шацкого района было дополнительно изъято 6 318 граммов мефедрона.

По данным УМВД, мужчины оформили дом на третье лицо, завезли туда необходимое оборудование и наладили производство «синтетики».

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в задержании участвовали сотрудники ФСБ.