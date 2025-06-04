В Рязанской области ФСБ обнаружила нарколабораторию

Группа лиц организовала нарколабораторию в Шацком районе. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по региону и УНК УМВД России по Рязанской области. Из оборота изъято около 20 кг «синтетики», а также специальное оборудование и химические реагенты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере).

В Рязанской области обнаружили нарколабораторию. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Группа лиц организовала нарколабораторию в Шацком районе. Незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ и УНК УМВД по Рязанской области. Из оборота изъято около 20 кг «синтетики», а также специальное оборудование и химические реагенты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере).