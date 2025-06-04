В Москве группа неизвестных на глазах свидетелей затолкала мужчину в багажник

В Москве группа неизвестных на глазах свидетелей затолкала мужчину в багажник. Об этом в среду, 4 июня, сообщает Telegram-канал «Baza».

Инцидент произошел возле Ярославского вокзала на глазах свидетелей. Похитители в черных костюмах силой погрузили гражданина в «Мерседес» с мигалкой и номером серии «АМР».

Мужчина кричал и звал на помощь, но очевидцы не предприняли никаких действий. На кадрах слышно, как люди рассуждают, стоит ли вызвать полицию.