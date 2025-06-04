В мае в Рязани родились девять пар двойняшек

Всего в мае в перинатальном центре родились 382 малыша: 182 мальчика и 200 девочек. Самый маленький ребенок весил 930 граммов, крупный — 4 330 граммов. За пять месяцев 2025 года в перинатальном центре родились 1893 малыша.

В мае в Рязанском перинатальном центре родились девять пар двойняшек. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.

Всего в мае в перинатальном центре родились 382 малыша: 182 мальчика и 200 девочек.

Самый маленький ребенок весил 930 граммов, крупный — 4 330 граммов. За пять месяцев 2025 года в перинатальном центре родились 1893 малыша.