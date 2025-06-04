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Россияне стали чаще брать займы на лечение
Если в прошлом году деньги на здоровье брали 6,25% опрошенных, то в этом году их доля увеличилась до 12,5%. Также возросло число тех, кто занимает средства, чтобы помочь родным и близким. В мае этого года каждый десятый (10,6%) респондент признавался, что брал такой заем. Однако микрозаймы на покупку одежды и техники стали менее популярными. Если в прошлом году каждый десятый (10%) брал деньги на эти цели, то в этом — только 5,3% опрошенных. Также снизилась доля тех, кто брал займы на ремонт автомобиля (с 10,1% до 6%) и квартиры (с 9,3% до 5,5%).

В мае 2025 года россияне стали вдвое чаще брать займы на лечение — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МФК «Займер» и опубликованные на сайте «Газета. ру».

Если в прошлом году деньги на здоровье брали 6,25% опрошенных, то в этом году их доля увеличилась до 12,5%.

Также возросло число тех, кто занимает средства, чтобы помочь родным и близким. В мае этого года каждый десятый (10,6%) респондент признавался, что брал такой заем.

Однако микрозаймы на покупку одежды и техники стали менее популярными. Если в прошлом году каждый десятый (10%) брал деньги на эти цели, то в этом — только 5,3% опрошенных. Также снизилась доля тех, кто брал займы на ремонт автомобиля (с 10,1% до 6%) и квартиры (с 9,3% до 5,5%).