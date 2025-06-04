Российская армия нанесла удар по французским наемникам под Одессой
Иностранные наемники из-под Одессы направляются в Полтавскую область на боевое слаживание. Лебедев уточнил, что подразделение насчитывало около 50 боевиков.
ВС РФ нанесли удар по подразделению боевиков ВСУ и французским наемникам в Одесской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, иностранные наемники из-под Одессы направляются в Полтавскую область на боевое слаживание.
Лебедев уточнил, что подразделение насчитывало около 50 боевиков.