Рособрнадзор назвал число удаленных со сдачи ЕГЭ учеников

С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалено 483 человека, из них 153 — за наличие телефона, 283 — за шпаргалки. Ранее в России предложили изменить правила пересдачи для нарушителей ЕГЭ.