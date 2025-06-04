Рособрнадзор назвал число удаленных со сдачи ЕГЭ учеников
С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалено 483 человека, из них 153 — за наличие телефона, 283 — за шпаргалки. Ранее в России предложили изменить правила пересдачи для нарушителей ЕГЭ.
Рособрнадзор назвал число удаленных со сдачи ЕГЭ учеников. Об этом 4 июня сообщило РИА Новости.
С начала сдачи экзаменов удалено 483 человека, из них 153 — за наличие телефона, 283 — за шпаргалки.
Ранее в России предложили изменить правила пересдачи для нарушителей ЕГЭ.