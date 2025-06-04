Путин: киевский режим перерождается в террористическую организацию

Политик отметил, что спонсоры Киева становятся пособниками террористов, а недавние теракты на железнодорожных путях в регионах связаны с попытками запугать Россию на фоне огромных потерь на фронте. Путин заявил, что Киев отказался от перемирия по гуманитарным соображениям на 2-3 дня. «Киевскому режиму мир вообще не нужен, так как он будет означать утрату власти для них, а 30-дневная передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов», — заключил президент.

Киевский режим перерождается в террористическую организацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Политик отметил, что спонсоры Киева становятся пособниками террористов, а недавние теракты на железнодорожных путях в регионах связаны с попытками запугать Россию на фоне огромных потерь на фронте.

Путин заявил, что Киев отказался от перемирия по гуманитарным соображениям на 2-3 дня.

«Киевскому режиму мир вообще не нужен, так как он будет означать утрату власти для них, а 30-дневная передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов», — заключил президент.

Ранее Зеленский раскритиковал меморандум РФ.