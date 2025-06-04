Бастрыкин: теракты на железнодорожных путях в регионах РФ организованы спецслужбами Украины

По словам Бастрыкина, в результате подрыва уничтожены опоры автомобильного моста, под которыми должен был пройти пассажирский состав. Для взрыва использовался блок украинского производства. 122 человек пострадали, 7 погибли — это машинист и шесть пассажиров. Бастрыкин отметил, что взрывчатка была снабжена пластичным веществом иностранного производства. Ее мощность около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Глава СК подчеркнул, что в Курской области при подрыве пострадали машинист и два его помощника. Там было взорвано 5 СВУ на путях. В Брянской области был подорван диагностический состав РЖД. Ущерб от терактов с подрывом мостов в Брянской и Курской областях составил более 1 млрд руб. СК возбудил дела о трех терактах на ж/д инфраструктуре в Брянской и Курской областях.

Теракты на железнодорожных путях в регионах РФ организованы спецслужбами Украины. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

По словам Бастрыкина, в результате подрыва уничтожены опоры автомобильного моста, под которыми должен был пройти пассажирский состав. Для взрыва использовался блок украинского производства. 122 человек пострадали, 7 погибли — это машинист и шесть пассажиров.

Бастрыкин отметил, что взрывчатка была снабжена пластичным веществом иностранного производства. Ее мощность около 15 кг в тротиловом эквиваленте.

Глава СК подчеркнул, что в Курской области при подрыве пострадали машинист и два его помощника. Там было взорвано 5 СВУ на путях. В Брянской области был подорван диагностический состав РЖД.

Ущерб от терактов с подрывом мостов в Брянской и Курской областях составил более 1 млрд руб. СК возбудил дела о трех терактах на ж/д инфраструктуре в Брянской и Курской областях.