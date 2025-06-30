Воронежец решил заступиться за соседку и погиб

Воронежец решил заступиться за соседку и погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Как рассказали каналу очевидцы, пьяный Виталий разозлился из-за того, что строители заняли лифт и спускали в нем тяжелые материалы, мужчине пришлось ходить в квартиру по лестнице. В какой-то момент местная пенсионерка сделала рабочим замечание, чтобы они грузили мешки осторожнее и произошел спор.

Отмечается, что Виталий начал защищать соседку якобы с угрозами и арматурой. Вскоре пришел друг Виталия с ножом и пистолетом (на фото), который, как пишет канал, выпустил в сторону строителей обойму и грозился убить.

Сказано, что в итоге Виталий упал головой на бетонную дорожку и после трех дней комы умер. По данным канала, его сестра просит наказать рабочих, которые, якобы забили родственника кирпичами, палками и работающей бензопилой. Однако следователи не установили данных фактов.

Видео с места происшествия доступно по ссылке .

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Плохие новости 18+"