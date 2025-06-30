В Рязани снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе
Превышение зафиксировали 29 июня в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,07 ПДКмр. Отмечается, что в других районах города ПДК загрязняющих веществ не выявлено.
В Рязани снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.
Превышение зафиксировали 29 июня в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,07 ПДКмр.
Отмечается, что в других районах города ПДК загрязняющих веществ не выявлено.