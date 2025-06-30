В мясной продукции российских производителей нашли опасные бактерии

Отмечается, что в молочных сосисках производителя АО «Останкинский МПК» обнаружена сальмонелла. Также бактерии сальмонеллы нашли в продукции ООО «Пензамол инвест» в мясной основе из индейки для котлет. В пробах вареной колбасы изготовителя ООО «Комбинат «Дубки» обнаружена листерия. Бактерия является возбудителем листериоза.

В мясной продукции российских производителей нашли опасные бактерии. Об этом пишет «SHOT ПРОВЕРКА».

Отмечается, что в молочных сосисках производителя АО «Останкинский МПК» обнаружена сальмонелла.

Также бактерии сальмонеллы нашли в продукции ООО «Пензамол инвест» в мясной основе из индейки для котлет.

В пробах вареной колбасы изготовителя ООО «Комбинат «Дубки» обнаружена листерия. Бактерия является возбудителем листериоза.

Особенно опасно заболевание для беременных: инфекция может вызывать выкидыши, мертворождение, преждевременные роды, а у новорожденных — сепсис и менингит. У взрослых листериоз может привести к инфекционно-токсическому шоку.