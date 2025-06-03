В Рязанской области начали поиски 32-летнего Ильнара Хаматова

Мужчина проживал в деревне Ирбедь, Шиловского района. С 27 мая 2025 года его местоположение неизвестно. Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза синие. Одежда: черные спортивные штаны, зеленые кроссовки. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.