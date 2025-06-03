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В России предложили поменять права наследования пенсий
«Сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — считает Гаврилов. Также предлагается дать гражданам в исключительных случаях досрочный доступ к своим накоплениям: например, при тяжелой болезни, утрате трудоспособности или длительной безработице.

В России предложили поменять права наследования пенсий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, члена Национального финансового совета Банка России Сергея Гаврилова.

Кроме того, по его мнению, следует расширить возможности пенсионных фондов по выбору инструментов для инвестиций.

«Сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — считает парламентарий.

Также предлагается дать гражданам в исключительных случаях досрочный доступ к своим накоплениям: например, при тяжелой болезни, утрате трудоспособности или длительной безработице.