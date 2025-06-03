В Роспотребнадзоре назвали условие открытия пляжей Анапы

По словам главы Роспотребнадзора, непригодные для купания пляжи Анапы и Темрюкского района откроют в случае стабилизации ситуации. На данный момент осуществляется непрерывный мониторинг за ситуацией, добавила она. «Эффективные методы очистки [пляжей Анапы и Темрюкского района] пока ищутся, как очистить песок и как очистить воду. Мы мониторируем очень плотно их на наличие нефтепродуктов и в песке, и в воде», — сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие открытия пляжей Анапы и Темрюкского района. Ее слова 3 июня передало ТАСС.

По словам Анны Поповой, непригодные для купания пляжи Анапы и Темрюкского района откроют в случае стабилизации ситуации. Роспотребнадзор осуществляет непрерывный мониторинг за пляжами и проверяет их на наличие нефтепродуктов и на суше, и в воде, добавила она.

«Эффективные методы очистки [пляжей Анапы и Темрюкского района] пока ищутся, как очистить песок и как очистить воду», — сказала она.

Ранее пляжи Анапы и Темрюкского района признали непригодными для купания.