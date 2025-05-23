Пляжи Анапы и Темрюкского района признали непригодными для купания

Пригодными считаются пляжи на территории от Новороссийска до границы по черноморскому побережью в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе. В Анапе в зону ЧС из-за повторных выбросов мазута попал 141 пляж.