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Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к изобретателю из Рязани
О причинах прекращения дела не сообщается. Однако, как указали в публикации, ранее стороны заявляли о намерении урегулировать спор миром. Разбирательство на финальной стадии проходило в закрытом режиме. Напомним, Минобороны и Генпрокуратура подали иск с требованием указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Россию вместо рязанского изобретателя Владимира Германа.

Суд по интеллектуальным правам 3 июня прекратил производство по иску Генпрокуратуры в интересах государства в лице Минобороны к изобретателю из Рязани Владимиру Герману, передает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражного суда.

О причинах прекращения дела не сообщается. Однако, как указали в публикации, ранее стороны заявляли о намерении урегулировать спор миром.

Отмечается, что разбирательство на финальной стадии проходило в закрытом режиме.

Напомним, Минобороны и Генпрокуратура подали иск с требованием указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Россию вместо рязанского изобретателя Владимира Германа.