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С 1 июня в Рязани начал ходить автобус до Орехового озера
Муниципальный автобус № 25 проходит по улицам Свободы и Рыбацкой, проезду Речников, Окскому шоссе через остановку «Речной вокзал». Расписание движения от площади Свободы: Ежедневно в 09:01, 09:34, 10:07, 10:40, 11:13, 11:46, 12:19, 13:27, 14:00, 14:33, 15:06, 15:39, 16:12, 16:45, 17:18, 17:51, 18:59, 19:32, 20:05, 20:38, 21:11. От Орехового озера: Ежедневно в 09:21, 09:54, 10:27, 11:00, 11:33, 12:06, 13:14, 13:47, 14:20, 14:53, 15:26, 15:59, 16:32, 17:05, 17:38, 18:46, 19:19, 19:52, 20:25, 20:58, 21:29. Отмечается, что автобус будет работать на этом маршруте до 31 августа.

С 1 июня в Рязани начал ходить автобус до Орехового озера. Об этом сообщает мэрия.

Муниципальный автобус № 25 проходит по улицам Свободы и Рыбацкой, проезду Речников, Окскому шоссе через остановку «Речной вокзал».

Расписание движения от площади Свободы: Ежедневно в 09:01, 09:34, 10:07, 10:40, 11:13, 11:46, 12:19, 13:27, 14:00, 14:33, 15:06, 15:39, 16:12, 16:45, 17:18, 17:51, 18:59, 19:32, 20:05, 20:38, 21:11.

От Орехового озера: Ежедневно в 09:21, 09:54, 10:27, 11:00, 11:33, 12:06, 13:14, 13:47, 14:20, 14:53, 15:26, 15:59, 16:32, 17:05, 17:38, 18:46, 19:19, 19:52, 20:25, 20:58, 21:29.

Отмечается, что автобус будет работать на этом маршруте до 31 августа.