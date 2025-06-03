Четыре миллиона рублей монетами сдали в банки рязанцы

Обмен проводился в рамках акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля 2025 года. Деньги можно было обменять на банкноты или зачислить на счет. В результате акции в оборот вернулось более 1,4 млн монет. Более трети из них — номиналом 10 копеек. Реже всего сдавали одну копейку. Один из участников акции собрал 180 пятирублевых монет.

Четыре миллиона рублей монетами сдали в банки рязанцы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Банка России.

Обмен проводился в рамках акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля 2025 года. Деньги можно было обменять на банкноты или зачислить на счет.

В результате акции в оборот вернулось более 1,4 млн монет. Более трети из них — номиналом 10 копеек. Реже всего сдавали одну копейку.

Один из участников акции собрал 180 пятирублевых монет.

«Задача любых наличных денег — использоваться для расчетов. Поэтому так важно, чтобы монеты не лежали в копилках или ящиках столов, а служили средством платежа. Акция позволяет напомнить потребителям об этом и вернуть монеты в оборот», — сказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Дарья Скворцова.