Четыре миллиона рублей монетами сдали в банки рязанцы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Банка России.
Обмен проводился в рамках акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля 2025 года. Деньги можно было обменять на банкноты или зачислить на счет.
В результате акции в оборот вернулось более 1,4 млн монет. Более трети из них — номиналом 10 копеек. Реже всего сдавали одну копейку.
Один из участников акции собрал 180 пятирублевых монет.
«Задача любых наличных денег — использоваться для расчетов. Поэтому так важно, чтобы монеты не лежали в копилках или ящиках столов, а служили средством платежа. Акция позволяет напомнить потребителям об этом и вернуть монеты в оборот», — сказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Дарья Скворцова.