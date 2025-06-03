Рязанцы рассказали, будут ли они продлевать длинные выходные отгулами или отпуском

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха— с 12 по 15 июня. 14% жителей планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты. Большинство (60%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными выходными.

Рязанцы рассказали, будут ли они продлевать длинные выходные отгулами или отпуском. Об этом пишет сервис SuperJob.

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха— с 12 по 15 июня.

14% жителей планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты.

Большинство (60%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными выходными.