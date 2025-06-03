Рязанцы пожаловались на вонь в городе

По словам жителей, в городе пахнет навозом. Сообщения о вони начали приходить с вечера 2 июня. Отмечается, что утром 3 июня вонь в городе сохранилась. Согласно данным сервиса «Экомонитор 62», жалобы поступают из разных районов города, но большинство из них в Дашково-Песочне и Кальном. Пользователи сообщают о выбросах сероводорода. Ранее минприроды опубликовало сводку по мониторингу воздуха за прошлую неделю.

Рязанцы пожаловались на вонь в городе. Жалобы в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

По словам жителей, в городе пахнет навозом. Сообщения о вони начали приходить с вечера 2 июня. Отмечается, что утром 3 июня вонь в городе сохранилась.

Согласно данным сервиса «Экомонитор 62», жалобы поступают из разных районов города, но большинство из них в Дашково-Песочне и Кальном. Пользователи сообщают о выбросах сероводорода.

Ранее минприроды опубликовало сводку по мониторингу воздуха за прошлую неделю.