В Рязани снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода
Превышение зафиксировали 30 мая в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,73 ПДКмр. В других районах города загрязняющих веществ не выявлено.
В Рязани снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает региональное минприроды.
Превышение зафиксировали 30 мая в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,73 ПДКмр.
В других районах города загрязняющих веществ не выявлено.