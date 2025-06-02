В Рязани снова зафиксировали превышение ПДК сероводорода

Превышение зафиксировали 30 мая в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,73 ПДКмр. В других районах города загрязняющих веществ не выявлено.