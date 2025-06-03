Рязанца осудили за кражу денег с найденной банковской карты

Установлено, что в феврале 2025 года 51-летний житель Ухоловского района нашел банковскую карту и использовал ее для покупки продуктов и алкоголя. Ущерб потерпевшей был оценен в 3 тыс. рублей. Мужчину признали виновным в хищении имущества с банковского счета потерпевшего (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Рязанца осудили за кражу денег с найденной банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2025 года 51-летний житель Ухоловского района нашел банковскую карту и использовал ее для покупки продуктов и алкоголя. Ущерб потерпевшей был оценен в 3 тыс. рублей.

Мужчину признали виновным в хищении имущества с банковского счета потерпевшего (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.