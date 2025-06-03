На двух улицах в Рязани отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе

Во вторник, 3 июня, из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе временно приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 16, 16-а, 18, 20, 22, 24, 24к.1 улица Тимакова, дома №№ 18, 18к.1, 20, 22 к.1. Под отключение также попала школа № 62.

На двух улицах в Рязани отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба теплосетей.

Во вторник, 3 июня, из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе временно приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 16, 16-а, 18, 20, 22, 24, 24к.1;

улица Тимакова, дома №№ 18, 18к.1, 20, 22 к.1.

Под отключение также попала школа № 62.