Минздрав: прием пациентов после ЧП в рязанской поликлинике № 12 перенесут

Напомним, 2 июня в поликлинике № 12 в Соколовке произошло короткое замыкание. В минздраве отметили, что в момент ЧП в поликлинике оставались три пациента, их оперативно эвакуировали. Угрозы возгорания и серьезного ущерба в здании нет. «Но в помещении сохраняется запах, поэтому прием решили перенести. Во вторник, 3 июня, и в среду, 4 июня, пациентов приглашают в здание в поселке Шлаковый. Всех, кто записан к врачу, оповестят об этом. Уточнить информацию можно по телефону: +7 4912 25-14-02», — отметили в сообщении.

Прием пациентов после ЧП в рязанской поликлинике № 12 перенесут. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Напомним, 2 июня в поликлинике № 12 в Соколовке произошло короткое замыкание. В минздраве отметили, что в момент ЧП в поликлинике оставались три пациента, их оперативно эвакуировали. Угрозы возгорания и серьезного ущерба в здании нет.