Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
22°
Срд, 04
16°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 79.13 0.51 03/06
ЦБ EUR 90.38 1.13 03/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 03/06 14:55
Нал. EUR 92.11 / 92.47 03/06 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
1 час назад
467
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
9 175
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
10 705
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
18 977
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
К осени в Рязанской области откроют 22 новых ФАПа
По словам Пшенникова, все ФАПы смонтированы, идет работа по благоустройству и подключению инженерных коммуникаций. Новое медицинское оборудование закупили для 12 объектов, остальное закупят до сентября 2025 года. Из персонала осталось найти одного сотрудника; сейчас медперсонал подобран в количестве 21 человека. «Сентябрь берем на лицензирование, объекты будут готовы к сдаче в сентябре 2025 года по готовности», — подчеркнул Пшенников.

К осени 2025 года в разных районах Рязанской области откроют 22 новых ФАПа. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения области Александр Пшенников.

По словам министра, все ФАПы смонтированы, идет работа по благоустройству и подключению инженерных коммуникаций. Новое медицинское оборудование закупили для 12 объектов, остальное закупят до сентября 2025 года. Из персонала осталось найти одного сотрудника; сейчас медперсонал подобран в количестве 21 человека.

«Сентябрь берем на лицензирование, объекты будут готовы к сдаче в сентябре 2025 года по готовности», — подчеркнул Пшенников.