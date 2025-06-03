К осени в Рязанской области откроют 22 новых ФАПа

По словам Пшенникова, все ФАПы смонтированы, идет работа по благоустройству и подключению инженерных коммуникаций. Новое медицинское оборудование закупили для 12 объектов, остальное закупят до сентября 2025 года. Из персонала осталось найти одного сотрудника; сейчас медперсонал подобран в количестве 21 человека. «Сентябрь берем на лицензирование, объекты будут готовы к сдаче в сентябре 2025 года по готовности», — подчеркнул Пшенников.

К осени 2025 года в разных районах Рязанской области откроют 22 новых ФАПа. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения области Александр Пшенников.

По словам министра, все ФАПы смонтированы, идет работа по благоустройству и подключению инженерных коммуникаций. Новое медицинское оборудование закупили для 12 объектов, остальное закупят до сентября 2025 года. Из персонала осталось найти одного сотрудника; сейчас медперсонал подобран в количестве 21 человека.

«Сентябрь берем на лицензирование, объекты будут готовы к сдаче в сентябре 2025 года по готовности», — подчеркнул Пшенников.