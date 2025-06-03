Аналитика ВТБ: россияне взяли 500 млрд рублей автокредитов

Россияне взяли 500 млрд рублей автокредитов. Такова аналитика ВТБ.

По данным аналитиков, по итогам пяти месяцев 2025 года российские банки выдали автокредитов на сумму около 500 млрд рублей — на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае объем рынка автокредитования составил примерно 115 млрд рублей — на 2% больше, чем в апреле, но почти в два раза ниже уровня мая 2024 года.

Высокая ключевая ставка, риск-политика Банка России и выросший утилизационный сбор продолжают оказывать давление на рынок автокредитования. Небольшой рост в мае обусловлен активностью дилеров, которые предлагают покупателям скидки для сокращения складских запасов. Еще один фактор — переток спроса со второго полугодия из-за ожиданий дальнейших ограничений условий кредитования. Год к году сегмент по-прежнему демонстрирует серьезное снижение выдач.

Основной объем кредитования по-прежнему приходится на рынок новых автомобилей, чему способствуют господдержка и субсидированные программы производителей. В ВТБ, например, доля автокредитов на новые машины по итогам мая составила около 65%, при этом 98,5% сделок оформлены на машины китайских и российских брендов. Средний размер автокредита на новые авто — 1,05 млн рублей (+15% с начала года), на машины с пробегом — 969 тыс. рублей (-10% с начала года).

«Рынок автокредитования проходит фазу структурной перестройки. Регуляторные меры и дорогие деньги сдерживают классическое кредитование, переводя спрос в сегмент субсидированных программ — государством и самими производителями. Для банков сейчас важна не столько динамика выдач, сколько качество портфеля. Особенно это касается рынка машин с пробегом, где высокая ключевая ставка требует более взвешенного подхода к продажам», — отметил вице-президент, начальник управления партнёрских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.