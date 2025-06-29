В Рязани появился мурал с Петром I
Изображение императора c кораблями на фоне Рязанского кремля появилось на площади Соборной. Мурал расположен на стене будущего сувенирного магазина при музее «Рязанские тайны Петра I». Автор — пейзажист Алексей Рычков. Он работает в Санкт-Петербурге. Родился в Рязани, окончил РХУ имени Вагнера, а также Академию живописи и дизайна имени Мухиной в Северной столице.
В Рязани появился мурал с Петром I. Об этом 28 июня сообщили в Telegram-канале «субЪкультура».
Изображение императора c кораблями на фоне Рязанского кремля появилось на площади Соборной. Мурал расположен на стене будущего сувенирного магазина при музее «Рязанские тайны Петра I».
Автор — пейзажист Алексей Рычков. Он работает в Санкт-Петербурге. Родился в Рязани, окончил РХУ имени Вагнера, а также Академию живописи и дизайна имени Мухиной в Северной столице.