В Рязани появился мурал с Петром I

Изображение императора c кораблями на фоне Рязанского кремля появилось на площади Соборной. Мурал расположен на стене будущего сувенирного магазина при музее «Рязанские тайны Петра I». Автор — пейзажист Алексей Рычков. Он работает в Санкт-Петербурге. Родился в Рязани, окончил РХУ имени Вагнера, а также Академию живописи и дизайна имени Мухиной в Северной столице.