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В Рязани на улице Соборной откроется музей «Рязанские тайны Петра I»
Экскурсия будет рассказывать о Рязани конца XVII — начала XVIII веков. В качестве главных персонажей выступают император Петр I и его мать Наталья Нарышкина, которая, как уточняет пресс-служба музея, по многим историческим сведениям, родилась в селе Алешня, около Рязани.

В Рязани на улице Соборной откроется музей «Рязанские тайны Петра I». Об этом сообщает сайт учреждения.

Экскурсия будет рассказывать о Рязани конца XVII — начала XVIII веков. В качестве главных персонажей выступают император Петр I и его мать Наталья Нарышкина, которая, как уточняет пресс-служба музея, по многим историческим сведениям, родилась в селе Алешня, около Рязани.

В здании по адресу Соборная, дом 8, расположатся сам музей, экспозиция, зона мастер-классов, магазин и кафе.