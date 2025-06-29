Рязанцам рассказали о погоде 30 июня
В области будет облачно. Временами ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер будет западной четверти, до 19 м/с. Температура воздуха ночью составит 9…14°С, днем — 13…18°С.
Рязанцам рассказали о погоде 30 июня. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В области будет облачно. Временами ожидается дождь, местами сильный, гроза.
Ветер будет западной четверти, до 19 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9…14°С, днем — 13…18°С.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.