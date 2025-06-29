Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
30 июня и 1 июля на территории Рязанской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах будет гроза. Также прогнозируют усиление ветра порывами до 19 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
30 июня и 1 июля на территории Рязанской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах будет гроза. Также прогнозируют усиление ветра порывами до 19 м/с.
Ранее в регионе объявили желтый уровень опасности.