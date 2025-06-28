В Рязанской области заметили следы медведицы и медвежонка

Рязанские охотники задались вопросом, почему медведей не оказалось в списке минприроды, которые посчитали млекопитающих в регионе на 2025 год. «Меня этот вопрос тоже интересует, сам лично на прошлых выходных видел в Ермишинском районе свежий след медведицы и медвежонка», — говорится в комментариях.

В Рязанской области заметили следы медведицы и медвежонка. Об этом 25 июня сообщили в соцсетях.

Рязанские охотники задались вопросом, почему медведей не оказалось в списке минприроды, которые посчитали млекопитающих в регионе на 2025 год.

«Меня этот вопрос тоже интересует, сам лично на прошлых выходных видел в Ермишинском районе свежий след медведицы и медвежонка», — говорится в комментариях.

Ранее в Рязанской области неоднократно замечали следы медведя. Также животное попадало в фотоловушку.