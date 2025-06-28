В Рязани началось строительство футбольного центра с крытыми полями

Здания разместят на улице Сережина Гора в районе дома #14. Первую очередь объекта намерены возвести до сентября. Напомним, региональное правительство заключило соглашение с ООО «Футбостар» на строительство футбольного центра. Проект оценивается в 100,5 миллиона рублей. В футбольном центре будет 20 рабочих мест.