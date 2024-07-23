В Рязани хотят построить новый футбольный центр

Проект оценивается в 100,5 миллиона рублей. В футбольном центре будет 20 рабочих мест.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Рязани Алексей Крутов заявил, что региональное правительство заключило соглашение с ООО «Футбостар» на строительство футбольного центра на улице Сережина гора, дом № 14. Об этом корреспонденту РЗН. инфо стало известно во вторник, 23 июля, на комитете по бюджету и налоговой политике.

В горадминистрацию обратилось министерство имущественных и земельных отношений с просьбой внести изменений в правила землепользования и застройки. Речь идет о дополнении перечня условно разрешенных видов использования зоны лечебно-профилактических учреждений видом разрешенного использования «Обеспечение занятий спортом в помещениях».

Крутов добавил, что проект оценивается в 100,5 миллиона рублей. В футбольном центре будет 20 рабочих мест.

Проект направлен на рассмотрение в гордуму.