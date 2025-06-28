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В Госдуме прокомментировали планы Украины нарастить удары по России
По словам Нестеренко, заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о дальнобойных ударах по России схоже с «риторикой террористов». Депутат считает, что это попытка отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте. Нестеренко добавил, что подобные высказывания отражают истинные намерения Киева. «Зеленский и отдельные европейские лидеры, которые его поддерживают, не стремятся к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Затягивание конфликта позволяет Зеленскому продлить свой истекший срок президентских полномочий», — заключил депутат.

В Госдуме прокомментировали планы Украины увеличить число дальнобойных ударов по России. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

По его словам, заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о дальнобойных ударах по России схоже с «риторикой террористов». Депутат считает, что это попытка отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

Нестеренко добавил, что подобные высказывания отражают истинные намерения Киева.

«Зеленский и отдельные европейские лидеры, которые его поддерживают, не стремятся к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Затягивание конфликта позволяет Зеленскому продлить свой истекший срок президентских полномочий», — заключил депутат.

Напомним, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев намерен увеличить число дальнобойных ударов с применением БПЛА по территории России.