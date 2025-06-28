Рязанские полицейские доставили депортированных иностранцев в аэропорт

Под депортацию попали три иностранца из стран Средней Азии и один из Закавказья. Все они совершили преступления (грабеж, разбой, кражи и незаконный оборот наркотиков) и отбывали наказание в Рязанской области. Полицейские сопроводили депортируемых к КПП через границу в аэропорту «Домодедово». Отмечается, что иностранцы покинули Россию за свой счет.

Рязанские полицейские доставили четырех депортированных иностранцев в аэропорт. Об этом 28 июня сообщает региональное УМВД.

Под депортацию попали три иностранца из стран Средней Азии и один из Закавказья.

Все они совершили преступления (грабеж, разбой, кражи и незаконный оборот наркотиков) и отбывали наказание в Рязанской области.

Полицейские сопроводили депортируемых к КПП через границу в аэропорту «Домодедово».

Отмечается, что иностранцы покинули Россию за свой счет.