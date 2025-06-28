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Автоюрист заявил, что за секс в машине россиянам грозит до восьми лет тюрьмы
Интимная близость в машине в общественном месте может попадать под статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание за это нарушение — арест до 15 суток. При этом, если секс в машине увидят дети до 14 лет, то нарушение можно трактовать, как развратные действия. Согласно 135 статье УК, нарушителям грозит до восьми лет тюрьмы.

За секс в машине россиянам грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом 27 июня заявил автоюрист Лев Воропаев в интервью «Газете.Ru».

По его словам, интимная близость в машине в общественном месте может попадать под статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание за это нарушение — арест до 15 суток.

При этом, если секс в автомобиле увидят дети до 14 лет, то нарушение можно трактовать, как развратные действия. Согласно 135 статье УК, нарушителям грозит до восьми лет тюрьмы.

Воропаев посоветовал вызывать полицию очевидцам таких правонарушений.

Ранее автоюрист назвал виды наказаний за показ среднего пальца в дорожную камеру.