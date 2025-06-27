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Названы виды наказаний за показ среднего пальца в дорожную камеру
Неприличный жест водителя может быть квалифицирован как мелкое хулиганство. Если нарушитель признает, что его целью было оскорбление представителя власти, то ему грозит наказание по статье 20.1 КоАП РФ. В этом случае предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток. Аналогичное наказание может быть применено и в случае, если водитель показывает средний палец в окно сотруднику правоохранительных органов. Также, по словам адвоката, автомобилиста могут арестовать на срок до 15 суток за неповиновение законным требованиям представителя власти, например, сотрудника ДПС. Штраф за такое правонарушение может составить до 2,5 тысяч рублей.

Названы виды наказаний за показ среднего пальца в дорожную камеру. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на юриста Льва Воропаева.

По его словам, неприличный жест водителя может быть квалифицирован как мелкое хулиганство. Если нарушитель признает, что его целью было оскорбление представителя власти, то ему грозит наказание по статье 20.1 КоАП РФ. В этом случае предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.

Аналогичное наказание может быть применено и в случае, если водитель показывает средний палец в окно сотруднику правоохранительных органов. Суд расценит это как мелкое хулиганство и явное неуважение к обществу.

Также, по словам адвоката, автомобилиста могут арестовать на срок до 15 суток за неповиновение законным требованиям представителя власти, например, сотрудника ДПС. Штраф за такое правонарушение может составить до 2,5 тысяч рублей.