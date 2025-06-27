Власти назвали сектантские таблички в Рязанской области несанкционированной рекламой

Власти назвали сектантские таблички, которые неизвестные развешивают на столбах в Рязанской области, несанкционированной рекламой, и пообещали убрать. Комментарий регионального министерства транспорта появился в соцсетях в ответ на жалобу рязанки. Женщина пожаловалась на яркие желтые таблички с религиозным содержанием, которые развесили по трассе Рыбное-Зарайск на столбах. «Спасибо за подробные координаты. Обязательно уберем в июле несанкционированную рекламу», — поступил ответ минтранса Рязанской области.

Власти назвали сектантские таблички, которые неизвестные развешивают на столбах в Рязанской области, несанкционированной рекламой, и пообещали убрать. Комментарий регионального министерства транспорта появился в соцсетях в ответ на жалобу рязанки.

Женщина пожаловалась на яркие желтые таблички с религиозным содержанием, которые развесили по трассе Рыбное-Зарайск на столбах.

«Спасибо за подробные координаты. Обязательно уберем в июле несанкционированную рекламу», — поступил ответ минтранса Рязанской области.

Ранее рязанцы жаловались на людей, пристающих с «проповедями» к прохожим в Семчине.