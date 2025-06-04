Рязанцы рассказали о неизвестных пристающих с «проповедями» в Семчине

По словам автора поста, церковные прихожане подходят к гражданам на парковке на улице Княжье Поле. Отмечается, что некий мужчина создал в частном доме товарищества Тополь свое сообщество. «Глядишь такими темпами и деньги собирать начнут, и квартиры с машинами отжимать. Таблички свои желтые уже тайно по городу они развешивали, так что будьте осторожны и не ведитесь на развод», — предупредили в сообщении.

Рязанцы рассказали о неизвестных пристающих с «проповедями» в Семчине. Об этом пишут в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По словам автора поста, церковные прихожане подходят к гражданам на парковке на улице Княжье Поле. Отмечается, что некий мужчина создал в частном доме товарищества Тополь свое сообщество.

«Глядишь такими темпами и деньги собирать начнут, и квартиры с машинами отжимать. Таблички свои желтые уже тайно по городу они развешивали, так что будьте осторожны и не ведитесь на развод», — предупредили в сообщении.