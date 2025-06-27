В Рязанской области пропал 74-летний мужчина

Отмечается, что в Скопинском районе начались поиски Юрия Качанова. Житель поселка Желтухинский пропал 26 июня и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 173 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза зеленые.