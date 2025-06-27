В Рязани завершили расследование дела о сокрытии 3,5 млн от налоговой

Следствием установлено, что директор предприятия по производству верхней одежды осуществлял расчеты с контрагентами, минуя счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 3,5 млн рублей. Отмечается, что он знал о наличии задолженности по налогам. Во время предварительного следствия предприятие в полном объеме оплатил недоимку. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Рязани завершили расследование дела о сокрытии 3,5 млн от налоговой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что директор предприятия по производству верхней одежды осуществлял расчеты с контрагентами, минуя счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 3,5 млн рублей. Отмечается, что он знал о наличии задолженности по налогам.

Во время предварительного следствия предприятие в полном объеме оплатил недоимку.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в Рязани директора предприятия обвинили в сокрытии 3,5 млн от налоговой.