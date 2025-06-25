В Рязани директора предприятия обвинили в сокрытии 3,5 млн от налоговой

По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года обвиняемая направляла контрагентам платежные поручения о перечислении денежных средств, полагавшихся организации в счет оплаты за исполнение договоров подряда, в адрес третьих лиц, тем самым сокрыв более 3,5 млн рублей. Отмечается, что директор знала о наличии задолженности по налогам. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани.

В Рязани директора коммерческого предприятия обвинили в сокрытии 3,5 миллиона рублей от налоговой. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года обвиняемая направляла контрагентам платежные поручения о перечислении денежных средств, полагавшихся организации в счет оплаты за исполнение договоров подряда, в адрес третьих лиц, тем самым сокрыв более 3,5 млн рублей.

Отмечается, что директор знала о наличии задолженности по налогам.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани.