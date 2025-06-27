Половина россиян не против отчислять часть премии на будущую пенсию

Среди респондентов 27% выразили желание участвовать в программе, если условия будут выгодными и комфортными, а 8% — при значительной сумме накоплений. Жители Челябинской (58%) и Самарской (55%) областей чаще других заявляли о готовности формировать дополнительный капитал с помощью премий и бонусов. В топ-10 регионов также вошли Республика Башкортостан (53%), Кемеровская область (51%), Краснодарский и Красноярский края, Новосибирская область (по 48%), Московская (47%), Тюменская (43%) и Свердловская (42%) области. Самые маленькие премии чаще всего получают сотрудники транспортной, розничной торговли и научной сферы. Примерно 20% работников этих отраслей отметили, что их премия составляет 10% от оклада.

Половина россиян готова перечислять часть своей премии на накопления для будущей пенсии, если условия программы будут привлекательными и удобными, а сумма накоплений — существенной. Это следует из совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ «Эволюция», передают «Известия».

Среди респондентов 27% выразили желание участвовать в программе, если условия будут выгодными и комфортными, а 8% — при значительной сумме накоплений.

Жители Челябинской (58%) и Самарской (55%) областей чаще других заявляли о готовности формировать дополнительный капитал с помощью премий и бонусов. В топ-10 регионов также вошли Республика Башкортостан (53%), Кемеровская область (51%), Краснодарский и Красноярский края, Новосибирская область (по 48%), Московская (47%), Тюменская (43%) и Свердловская (42%) области.

Самые маленькие премии чаще всего получают сотрудники транспортной, розничной торговли и научной сферы. Примерно 20% работников этих отраслей отметили, что их премия составляет 10% от оклада.