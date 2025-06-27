Названо число рязанцев, страдающих «синдромом самозванца»

Согласно исследованию, в Рязанской области 67% работников страдают от «синдрома самозванца». Отмечается, что доля этих работников считает, что недостаточно хорошо разбирается с задачами и считает себя некомпетентной. 29% опрошенных в регионе не сталкивались с «синдромом самозванца», остальные затруднились ответить.

Названо число рязанцев, страдающих «синдромом самозванца». Статистику приводит hh.ru .

Согласно исследованию, в Рязанской области 67% работников страдают от «синдрома самозванца». Отмечается, что доля этих работников считает, что недостаточно хорошо разбирается с задачами и считает себя некомпетентной.

29% опрошенных в регионе не сталкивались с «синдромом самозванца», остальные затруднились ответить.