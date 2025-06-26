В Рязанской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло ночью 26 июня на 228-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, включая несовершеннолетнего. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка.