Стали известны подробности смертельного ДТП в Рязанской области

Трагедия произошла в ночь на 26 июня на 228-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. 36-летний житель Волгограда за рулем «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАЗ» под управлением 31-летнего жителя Смоленской области. На месте скончались водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка. 10-летний пассажир легковушки и водитель МАЗа получили травмы. Им оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Рязанской области. Их публикует региональное УМВД.

Трагедия произошла в ночь на 26 июня на 228-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. 36-летний житель Волгограда за рулем «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАЗ» под управлением 31-летнего жителя Смоленской области.

На месте скончались водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка. 10-летний пассажир легковушки и водитель МАЗа получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.