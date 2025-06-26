В электросетях рассказали о причинах отключения света в Рязани

Отмечается, что произошло неотложное отключение линии электропередачи по причине обрыва провода в смежной сетевой организации.

В электросетях рассказали о причинах отключения света в Рязани. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Отмечается, что произошло неотложное отключение линии электропередачи по причине обрыва провода в смежной сетевой организации.

В 18:38 электроснабжение потребителей восстановили.

Ранее сообщили, что в Рязани отключили свет на 25 улицах.